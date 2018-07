USA presidendi endise advokaadi Michael Coheni käest konfiskeeritud materjali hulgas on helisalvestis, milles toona veel kandidaat Trump arutab Playboy modellile tasumist.

ABC Newsiga rääkinud allikas kinnitab, et aasta alguses Coheni kodukontoris läbi viidud FBI reidi leidude hulgas on salvestis, millel presidendikandidaat Trump räägib raha maksmisest Karen McDougalile.

McDougal, endine Playboy modell, on afäärist Trumpiga rääkinud mitmel korral varemgi. Valge Maja on tema väiteid alati eitanud. Nende armusuhe olevat kestnud 10 kuud ning algas 2006. aastal.

Karen McDougal oli sel aastal ka kohtuasja keskmes, kuna müüs oma loo tabloidväljaandele National Enquirer. Ajaleht McDougali armuafääri lugu aga iialgi ei avaldanud ning arvestades väljaande meelsust (mis on alati president Trumpi soosinud), usub McDougal, et lugu n-ö suretati meelega välja, et teda vaigistada. (Sellest saad lähemalt lugeda SIIT.)

Trumpi endine advokaat Cohen on hetkel uurimisel all oma äritegevuse tõttu, konkreetsemalt selles, kas ta kasutas erinevate maksete, sh McDougalile ja pornotäht Stromy Danielsile tehtud ülekannate tegemisel presidendikampaania rahasid. 9. aprillil korraldas FBI Coheni kontoris ja kodus läbiotsimise. Ametnikud konfiskeerisid Michael Coheni ja tema klientide vahel toimunud infovahetuse, mille hulgas olid ka materjalid, mis puudutasid Stormy Danielsile vaikimisraha tasumist. (Sellest lähemalt SIIN.)