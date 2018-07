„Selline kontrollimine on täiesti kohatu, me tegeleme traditsioonide ja käsitöö oskuste hoidmisega, ka hansategu on seto traditsiooniline käsitöö. Kogu asjal on juures mänguline element, seal ei tegeleta äritsemisega,“ põrutab kolmekordne ülemsootska Evar Riitsaar maksuameti manitseva kirja kohta, mille järgi tohib üritustele kauplema lubada ainult neid, kes on täitnud kõik maksunõuded viimse sendi ja seadusepügalani.