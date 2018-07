Jaagup Kreemi Ja Ott Leplandi plaanitud ühine kontserttuur jääb ära. Kümne päeva pärast algama pidanud kontserdid ei toimu, sest kommunikatsiooniprobleemide tõttu ei saanud artistid korraldaja Rauno Tageliga kokkuleppele. “Tema arvas ühtemoodi, meie teistmoodi,” ütleb Jaagup Kreem Õhtulehele. “Paraku meie teed läksid lahku, see oli kõikide halbade asjade kokkulangevus,” lisab ta.

“Korraldaja arvas, et mõned asjad peaks olema iseenesest mõistetavad. Tal oli mitmeid vabandusi, kord oli tehnika liiga kallis, kord oli liiga vähe pileteid müüdud. Seal oli mitu aspekti, mis mind üllatuma panid,” avaldab Jaagup. “Kontserdi korraldamine on üks keerukas kunst ja sellepärast ongi Eestis käputäis üliprofessionaalseid kontsertkorraldajaid, teised on amatöörid.”

Jaagup Kreem kinnitab, et kontserdid ei jää tulemata ja materjali nad raisku ei lase. “Oleme Otiga teinud väga suurt tööd, mitu head kuud oleme proove teinud ja arutanud, kuidas asja võimalikult kihvtilt teha,” räägib ta. “Me teeme kindlasti need kontserdid ära, aga mitte kohe. Selleks, et uuesti kõike korraldada, peame võtma aega, seega nihkub see sügisesse.”