„Käisin esimest korda Narvas 1990. aastate keskel, toona üritati siia ka suvetuure tuua, aga see lõppes väga kiirelt - Eesti kontsertidele ei jätkunud siin publikut,” räägib laulja Koit Toome pärast raju rokkimist koos Radariga festivali Baltic Sun laval Jaak joala hittidega.

Tõsi, Koidu ja Radari esinemise aega sadas taevast alla tubli sahmakas vihma ning inimesi oli hõredalt. Seevastu oli käputäis publikut, kes vihma trotsis ja Joala lauludele kaasa elas, eriliselt innukas. Koitki oli väga vapper, nii et esitas ära ka Jaak Joala repertuaari kuulunud venekeelsed lood. „Minu vene keel on väga roostes,” sõnas Koit publikule, kuid kui laulma hakkas, polnud tema hääldusel midagi viga. Enesekriitiline Koit on teist meelt: „Ma nii harva laulan vene keeles, et täna oli kohe selg märg! Mul on tõesti hääldusega probleeme ja vene keeles lauldes pean end väga pingutama.”

Mis sest, et selg märg, nautis Koit oma Narva-esinemist kogu hingest. Saanuks vaid pikemalt laval olla ja kogu kava ette kanda. „Lühikeseks jäi!” naerab Koit. „Just saime end soojaks ja juba oli läbi! Esimese kontserdi tegime Radariga Pirita kloostri varemetes ja see oli tund ning nelikümmend minutit pikk – plats oli puupüsti rahvast täis. See oli minu elu ägedaimaid kontserte ja ma loodan, et see ei jää viimaseks korraks, kui saame seda kava seda teha. Need vanad laulud on ju olemas ja inimesed tahavad neid kuulata.”