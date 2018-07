Ühistegevused ja traditsioonid on liim, mis seob kogukondi. Selle on väga hästi ära tabanud Setumaa inimesed, kes valmistuvad juba praegu Seto kuningriigi päeva suurejooneliseks tähistamiseks. Liim on aga tänavu teise konsistentsiga, muretsevad kohalikud, sest maksu-ja tolliamet on valda saatnud hoiatava kirja, milles rõhutatakse laadakauplejate töötajaks registreerimise vajadust.

Vaevalt et maksuametnike ilmumine peole ainult müüjaid distsiplineerib. Setude pidulaudki saab teise ilme – et kohalikele püha jooki hansat ei tohi ametlikult kodustes tingimustes teha, siis ei saa selle avalikust müümisest (vähemalt mitte külaliste ees…) juttugi olla. Õhus on võimalus, et tänavu jääb seetõttu ära ka joogimeistrite valimine. Kohalikud elanikud tunnustavad neid ikka, ent vaikselt ja salaja.

Tõsi on seegi, et hansameistri kroonimine on saanud pikaajaliseks traditsiooniks kujuneda vaid seetõttu, et seni on ametnikud setude kommete ees silma kinni pigistanud. Pimesi ei maksa usaldada – seadustes näpuga järje ajamist on asendanud kogukondlik kontroll meistrite üle. Juhul kui viimane mureneb, siis on vaid loogiline, et asemele asub mõni kõrgem reguleerija.

Kumb annab aga enne järele, kui vanu traditsioone ametnike karistussalkade abil tänapäevaste standardite järgi painutada? Tõe kriteerium on praktika ja tundub, et setude kodus aetud hansa on ajaproovile paremini vastu pidanud kui seadus, mida vaevutakse täitma vaid ametnike vahetul juuresolekul. Selliseid käske-keelde, mida terve mõistus tõrgub tunnistamast, on juba niigi liiga palju saanud.