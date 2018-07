Suvel lihtsalt kisub festivalidele. Võtan siis jälle interneti lahti ja hakkan asja uurima. Piletihinna väljaselgitamisega see tavaliselt piirdubki, sest peale festivalipassi ulmelise hinna tuleb juurde arvestada ka majutusele, söögile-joogile ja sõidule kuluv, mis teeb kokku üüratu väljamineku.

Näiteks maksis Saaremaal teist korda toimunud I Land Soundi festivali pilet üle 70 euro. Kui kokku arvutada muudki kulutused – ööbimiseks ja mandrilt kohalesaamiseks–, siis võib piletihinnale julgelt sama palju või rohkemgi otsa panna. Mereäärne üritus oli kahtlemata mõnus, ent sinna pääsemise hind talumatult krõbe.

Pärnus toimuva Weekend Festivali kolme päeva pilet maksab lausa 139 eurot. Ööbimine hotellis või apartemendis maksab näiteks kuuele inimesele üle 1000 euro. Ebareaalselt kallis, eks?

Õllesummeri pilet maksis 47,50, mis polegi kolme päeva kohta teab mis halb. Aga mujalt tulles tuleb ikkagi ka majutuse peale mõelda.

Loomulikult on festivalimelu kogemist väärt, aga kas selliste hindade eest? Noore inimesena jääb mitmel pool käimata lihtsalt sellepärast, et rahakott ei luba. Kindlasti on minusuguseid veel. Lähme siis kõik käsikäes festivali väravate taha kükitama.