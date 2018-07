Kirjutatakse ja räägitakse, et auto kaldus vastassuunavööndisse – sellised autod, mis kalduvad iseenesest kõrvale, tuleb tootmisest maha võtta. Kirjutama peab ikka nii, et juht juhtis auto vastassuunavööndisse.

Kirjutatakse ja räägitakse, et õnnetused on halbade asjaolude kokkulangemise tagajärg – sellistel juhtudel juhib autot mingi halb asjaolu.

Kui keegi vaidleb vastu ja ütleb, et ta ei tahtnud autot vastassuunavööndisse juhtida, aga ikkagi tegi seda, siis saab sel olla vaid üks seletus: see juht toimetas rooli taga vastu enda tahtmist. Milline peaks sel juhul olema karistus? Need, kes tegutsevad vastu enda tahtmist, tuleb paigutada ruumi, kus seespool puudub ukselink.

Kas kodanikke on võimalik ümber kasvatada?

Jälgige autojuhte ristmikul punase tule ees ootamas.

Ärimees haarab mobiili – tal on vaja midagi teada.

Noormees näpib arvutit – tal on vaja midagi teada.

Muidumees vaatab mööduva näitsiku säärejooksu – ka temal on vaja midagi teada.

Praeguste seadustega neid juhte ümber ei kasvata.

Juht ületab kiirust, maksab trahvi ja sõidab edasi. Seaduseandja teab, et järgmisel korral võib selline juht kellelegi või millelegi otsa sõita.

Juht sõidab alkoholijoobes. Seaduseandja teab, et järgmisel korral võib selline juht kellegi surnuks sõita.

Juht jääb magama. Sõidab vastassuunavööndisse kraavi. Kindlustus maksab auto kinni ja ka see juht sõidab edasi. Seaduseandja loodab, et tema ei satu maanteel kokku autoga, milles juht tukastab. Juhid, kes korduvalt liikluseeskirju rikuvad, on ühiskonnale, iseendale ja politseile piisavalt tõestanud, et nad ei ole võimelised liikluseeskirja ja liiklusmärke järgima – seega ka mitte autot juhtima.

Asjaolu, et nad on sooritanud liikluseksami, ei maksa midagi, sest nad ei suuda õpitut praktikas rakendada.

Karistuste karmistamisest ei ole pääsu

Inimene võib selgeks õppida noodid ja heliredelid, sooritada eksamid, kuid lauljat ei saa temast mitte kunagi. Suurele lavale ei saa aga esinema lubada lauljat, kes eksib kogu aeg ühe ja sama koha peal.

Korra liikluses tagab tõhus järelevalve ja väga suur hirm karmi karistuse ees. Praegu pole avariitekitajatel ja kurjategijatel mingit hirmu, sest karistused on olematud. Politsei ei avalda kahjukannatajalegi kurjategija nime.

17. juulil ilmus Õhtulehe veebis uudis „Kannatanu raev: politsei ei avalda avariisse sattunud mehele õnnetuse põhjustajat.“ See avariisse sattunud mees olen mina. Ma nägin vastutuleva auto juhti ja nägin, kuidas ta meelega keeras enda auto nii, et laupkokkupõrge minu autoga oli vältimatu.

Uurimine on politsei pädevuses, kuid mind paneb hämmastama, et auto omanik ega ka kahjutekitaja ei tunne mingit huvi, kuidas saaks kahjud hüvitada. Need inimesed on kindlalt seaduse kaitse all. Neil puudub igasugune seadusjärgne kohustus kahjud kohe hüvitada.