Mark Twain kirjutas ühele noorukile, kes kaebas, et tema vanemad on vähese arusaamaga: "Kallis noormees, kannatage. Kui mina olin 14, oli mu isa nii rumal, et vaevalt suutsin teda taluda. Kui ma aga sain 21, olin lausa hämmastunud, kuivõrd see vana mees oli seitsme aasta jooksul targemaks läinud."