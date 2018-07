2 fotot

VÕTTEPLATSIL: Saara Kadak filmi „Lõbus perekond“ võtetel, kus tal on üks peaosadest. „Mõtlesin, et ei, see on täpselt minu roll ja ma ei tea, keda te siia minu asemel leiaksite ning ma pean selle rolli saama ja aja leidma,“ räägib Saara. (Martin Ahven)