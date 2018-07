Surfilaagri 20. sünnipäeva puhul Pärnumaal Valgerannas toimunud võistluse Borjomi Surf Challenge pani kinni räppar Arop ehk Uku Arop.

Kuus Eesti tuntud inimest võtsid vastu väljakutse õppida kuue nädala jooksul selgeks surfamine. Kuigi Aropit saatis võistlusel edu, tunnistab ta, et eelnevad teadmised surfamisest tal puudusid. Just see oli põhjus, miks mees otsustas ilma pikema mõtlemiseta väljakutse vastu võtta. Millegi uue proovimine on Uku jaoks alati kutsuv olnud.

"Ma ei olnud kunagi varem veespordiga kokku puutunud," lausub mees. "Kui sain kõne, et selline võistlus on aset leidmas, siis olevat ma olnud vist ainuke, kes ütles kohe "jah", ilma, et võistluse korraldaja midagi juurde oleks pidanud seletama," naerab Uku.