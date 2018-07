Eestis on kokku seitse litsentsiga loomaaeda. Neist suurim ja tuntuim on loomulikult Tallinna loomaaed. Kõige piseb asub aga Äntus. Sealse kalakasvanduse ainukeseks elanikuks on trikikunn hüljes Poiss, kelle pärast on Äntu kalakasvandusel ka loomaaia tegevusluba.