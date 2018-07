Ansambel Kosmikud basskitarrist Raivo Rätte ehk Kõmmari suhtes alustati läinud kuul kriminaalmenetlust seoses oma endise elukaaslase tapmisega ähvardamises ja kehalises väärkohtlemises.

Prokuratuuri pressiesindaja Kauri Sinkevicius ütles, et politsei alustas juuni lõpus 48-aastase Raivo suhtes kriminaalmenetlust oma endise elukaaslase tapmisega ähvardamise ja kehalise väärkohtlemisega seoses.

"Kriminaalmenetlust alustatakse tavaliselt mingi episoodi pinnalt, mis politseile teatavaks tehakse," selgitas Sinkevicius ja täpsustas, et juunikuine ähvardamine ja väärkohtlemine on antud kriminaalmenetluses käsitletud kui eraldi episoodid.

Eile kohtas Õhtulehe reporter Kivi tänavas, kus oli Raivo Rätte elumaja ning ka õnnetus aset leidis, tema endise elukaaslast Palmit. Naine ütles üksnes, et tema endine elukaaslane tahtis teda tappa. "Kahjuks ma ei saa sellest lähemalt rääkida, kuna juhtunu kohta on algatatud kriminaalasi," andis naine põgusa vastuse.

Ööl vastu neljapäeva helistati tüli pärast politseisse. Veidi pärast südaööd kutsuti abi, et lahendada Nõmmel Kivi tänaval lähedaste vahel tekkinud tüli. Kõne järgi ründas 48aastane mees 27aastast meest ja 40aastast naist.

Sündmuskohale sõitnud politseinikud leidsid eest avariilise sõiduauto Audi A6, katkise aia ning selle juurest raskelt viga saanud Rätte. Esialgsetel andmetel sõitis 27aastane mees autoga muusikule otsa.

27aastasel mehel ja 40aastasel naisel olid kergemad vigastused ning kiirabi toimetas nad haiglasse. Samuti Raivo Rätte, kes suri hiljem haiglas.

Politseinikud pidasid 27aastase mehe pärast haiglas käimist kahtlustatavana kinni. Ta oli kaine ja omab juhtimisõigust.

"Teame hetkel nii palju, et poolte vahel toimus tüli ning see ei leidnud aset esimest korda. Kaks päeva varem külastas noorsoopolitseinik sama perekonda ning suhtles naise ja lastega. Selgitame kriminaalmenetluse käigus välja, mis öösel täpselt juhtus. Veel on vara rääkida juhtumi üksikasjadest, sest mitmed menetlustoimingud on alles ees,“ ütles Põhja prefektuuri kriminaalbüroo juht Urmet Tambre eile.

27aastane mees vabastati reedel vahi alt. Kohus ei pidanud põhjendatuks teda kauem kinni hoida, sest ei pidanud tõenäoliseks, et mees paneb vabaduses toime uusi kuritegusid.

Politsei alustas kriminaalmenetlust karistusseadustiku paragrahv 118 järgi, mis käsitleb raske tervisekahjustuse tekitamist, mille tagajärjel saabus surm. Juhtumi täpsemad asjaolud on selgitamisel ning politsei palub pealtnägijatel ühendust võtta numbril 5883 6465.