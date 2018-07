Lõuna-Korea firma Shinil Group teatas neljapäeval, et Lõuna-Korea, Suurbritannia ja Kanada teadlaste tiim leidis Ulleungdo saare rannikust 1,3 kilomeetri kaugusel 430 meetri sügavuses 1905. aastal uputatud Vene soomusristleja Dmitri Donskoi. Firma väidab, et laeva pardal on kuni 111 miljardi euro väärtuses kulda ning vrakk on kavas juba novembris merepõhjast üles tõsta.

Shinil Group lubas ka, et annab poole kullast, kui seda tõepoolest leitakse, Venemaale. Vene meedias soovitakse juba aga kogu varanduse üleandmist.

Nii nägi Dmitri Donskoi välja enne uputamist. (EPA/Scanpix)

Soomusristleja Dmitri Donskoi ehitati Sankt Peterburgis 1883. aastal. 1905. aasta mais sai Dmitri Donskoi Vene-Jaapani sõjas Tsushima merelahingus vigastada. Meeskonna 591 liikmest sai 60 (nende seas ka kapten) merelahingus surma ja 120 haavata. Kapteni kohusetäitja korraldusel uputati laev, et see ei sattuks vaenlase kätte.

Legendide järgi oli soomusristleja pardal 200 tonni kulda, millega Venemaa soovis finantseerida sõjakulutusi. Venemaa Vaikse ookeani laevastiku ajalugu uurivad teadlased seda ei usu. Nad rõhutavad, et Dmitri Donskoi oli 1905. aastaks juba vananenud ning laevastikukassat hoiti reeglina eskaadri kõige võimsamal laeval ehk lipulaeval, milleks oli tol ajal Knjaz Suvorov. Ka see laev uputati Tsushima merelahingus.

Vene meedia toonitab ka, et Lõuna-Koreas räägiti Dmitri Donskoi leidmisest juba 2003. aastal, kuid sellest teatanud firma läks varsti pankrotti.