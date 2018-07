Vaatamata sellele, et USA president Donald Trump väidab enda IQ olevat ühe kõrgematest, on netikasutajad avastanud, et Google'i otsingumootor annab inglise keelsele sõnale idiot ehk idioot esimeseks vasteks just tema.

Kuvatõmmis (Google)

Selline vaatepilt tekkis varsti pärast sotsiaalmeedias käima lükatud kampaaniat, mille eesmärgiks oli Green Day 2004. aasta laul „American Idiot“ kergitada Suurbritannia edetabelite tippu. Kampaaniaga tehti algust enne Trumpi juulikuist visiiti Inglismaale.