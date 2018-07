Ma pean alati oma tööd mõttekaks. Meie [sotsiaalministeeriumis] oleme koostöös töötukassa ja haigekassaga eelnõud põhjendades lähtunud sellest, miks see muudatus vajalik on. Tänases süsteemis on nii töötukassa kui ka haigekassa funktsioonid niivõrd muutunud, et nimed, mis neil täna on, ei kajasta tegelikult neid funktsioone, mida asutused täidavad.

Haigekassa ja töötukassa nimede vahetamise eelnõu koostaja sotsiaalministeeriumi õigusosakonna õigusnõunik Lily Mals ei pea tehtud tööd mõttetuks, kuigi nii avalikkus kui ka valitsusliikmed eesotsas peaminister Jüri Ratasega on plaani hukka mõistnud: kulutada 865 000 eurot kahe riikliku organisatsiooni nimevahetusele on liiga kallis. „Mõlemas asutuses on toimumas olulised sisulised muutused ja nimevahetus on neile loogiline tugi,“ selgitab Mals.

Mingis mõttes on paratamatu, et tehnilised muudatused, mis raha vajavad, saavad avalikkuses negatiivset vastukaja, kuna ollakse veendunud, et hakkama saab ka ilma muudatusteta. Muidugi, me ise ka mööname, et mingil juhul saab muudatusteta hakkama. Täna on aga olukord tegelikult selline, et näiteks töötukassa puhul oleme muudatust edasi lükanud enam kui neli aastat, kuigi vajadus selleks oli juba 2014 ja viimastel aastatel on uusi ülesandeid pidevalt lisandunud. Tuleval aastal alustab praeguse töötukassa juures muuhulgas koolinoortele teenuseid pakkuv karjäärikeskus, mis samuti tähendab, et vana nimi ei ole enam ajakohane. Haigekassaga on olukord täpselt samasugune: sellele tuleb ülesandeid kogu aeg juurde. Mõlemas asutuses – nii töötukassas kui haigekassas – on toimumas olulised sisulised muutused ja nimevahetus on neile loogiline tugi.

Kaua te seletuskirja ja eelnõud koostasite? Kelle ülesandel?

Iseenesest on muudatus laual olnud mitu aastat, aga eelnõu koostamine toimus viimase kolme kuu jooksul. Selle dokumendi koostamisega, mis on täna kooskõlastamisel, alustasime maikuus, aga selle taga on analüüsid, nimemuutuse on ühehäälselt heaks kiitnud töötukassa nõukogu. Ametnikuna saan ülesandeid oma osakonnajuhatajalt. Tervise ja töö valdkondi juhib minister Riina Sikkut.

Kellel on õigus see eelnõu vetostada, ära lõpetada?

Eelnõu on saadetud alles esimesele kooskõlastusringile. Täpselt nagu teistegi õigusaktide eelnõude puhul on kõigil õigus avaldada oma arvamust ja selle üle arutada. Lõpliku otsuse, mis pärast kooskõlastusringi edasi saab, teeb juhtkond. Eelnõude protsess käib nii: kui pärast esimest tagasisidet minnakse eelnõuga edasi, siis tuleb veel üks kooskõlastusring, misjärel esitatakse see valitsuse istungile. Kui valitsus kiidab eelnõu heaks, liigub see edasi riigikogusse. Lõpuks kuulutab seaduse välja president. Vetoõigus kui selline seaduse väljakuulutamisel on lõppkokkuvõttes ikkagi kõrgemalt reguleeritud kui minister, aga asutuses [ministeeriumis] teeb otsuse, kas eelnõu läheb välja või mitte, minister.

Kas teil ei tekkinud tunnet, et eelnõu tuleks lõpetada?

Minul ei ole sellist pädevust ametnikuna.

Isiklikult?

Isiklikult ei ole minu asi avaldada arvamust selles asjas.

--

Sikkut: nimevahetuse summat ei toeta, küll aga sisulisi reforme

Tervise- ja tööministri Riina Sikkuti sõnul tuleb haigekassa ja töötukassa nimevahetus teha võimalikult väikeste kuludega. Olulisem on tähelepanu pöörata sisulisele tööle ja ta toetab asutuste juhte reformide elluviimisel. Minister ütles, et nimevahetus on vaid üks aspekt mõlema asutuse ülesannete muutumises. Küll aga mõistab ta avalikkuses tõstatunud pahameelt.

„Arutame nõukogudes, kuidas edasi minna. Nimevahetuse summad ei tohi muidugi ulmeliseks kujuneda,” märkis Sikkut, lisades, et ta on palunud asutuste juhtidel nime muutmisega seonduvad kulud üle vaadata ja organisatsioonis toimuvate reformide selgitamist avalikkusele.

Ossinovski: „Ei lähe mitte.“

Endine tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski, kelle juhtimisel eelnõud hakati koostama, mõistab vajadust töötukassa ja haigekassa nime muutmiseks, kuid ei pea õigeks sellele üüratute summade kulutamist.