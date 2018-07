„Lastele meeldivadki igasugused kummalised asjad. Praegusel hetkel on just populaarsust koguvad squeezy mudimispallid. See on selline pall, mille peal on võrk ja palli pigistades see nagu mullitaks,“ räägib Karupoeg Puhhi mänguasjapoe turundus- ja arendusjuht Sigrit Kiin menukatest leludest.

Üks igati popp mänguasi - squeezy (Robin Roots)