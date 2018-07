PPA identiteedi ja staatuste büroo peaspetsialist Merlin Mängel ütleb, et suurtes teenindussaalides on neil abiks klienditeenindaja, kes aitab saabujatelt tema vajadused välja selgitada ning kui selgub, et inimene soovib esitada dokumenditaotlust, võidakse tõepoolest soovitada enne järjekorranumbri tegemist fotoboksis ära käia.

Lugeja küsinud, mis on asja mõte ning teenindaja vastanud omakorda, et mingit suurt kunsti polegi - pildijärjekord on lihtsalt taotluste omast pikem.

"Kui teenindussaalis on palju neid inimesi, kes soovivad esitada uue dokumendi taotlust, siis praktika on näidanud, et paljud soovivad kasutada uue pildi jaoks fotoboksi teenust. See tähendab omakorda seda, et ka fotoboksis on eraldi järjekord – mõnel inimesel läheb foto tegemisega kiiremini, mõni inimene sätib kauem või teeb pilte mitu korda. Seega, kui inimene teeb vajaliku pildi enne teenindusletti jõudmist, lühendab see tema jaoks taotlemise protsessi, sest vastasel korral klienditeenindaja saadab ta eraldi fotoboksi," selgitab Mängel.