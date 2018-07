Mustvee kordoni piirivalvur Heiki Suomalainen vahendas paadijuhi juttu, et ühel hetkel märkas ta, kuidas paadiahtrisse oli kogunenud suur hulk vett. Peagi tuli vesi sisse ka juba rooliaukudest ning alus vajus loetud minutitega põhja.

„Kahel mehel olid päästevestid juba sõidu vältel korralikult seljas. Kolmas kukkus vette igasuguse päästevarustuseta, kuid sõbral õnnestus keerulises olukorras siiski temalegi vest selga tirida. Kogenud kaluritena mõistsid nad sedagi, et lisaks vestide olemasolule tuleb kiirelt kutsuda kaldast abi. Nii õnnestus ühel meestest kaasa haarata mobiiltelefon ning napi kõnega märku anda hädaolukorrast,“ kirjeldas Suomalainen.

„Antud päästejuhtum annab kinnitust, et kuigi seadus päästevesti kandmist ei nõua, on selle kandmine rangelt soovitatav. Hätta sattudes möödub aeg väga kiirelt ning sellistes tingimustes olnuks päästevestita ellujäämisvõimalus sisuliselt olematu,“ nentis piirivalvur.

Samuti rõhutas piirivalvur, et järvele minejatel tuleb alati kaasa võtta täis laetud akuga mobiiltelefon, millega saaks hätta sattudes kiirelt abi kutsuda. „Soovitame hoida telefoni veekindlas mobiilikotis. Nii säilib võimalus täpsustada hädasolijate asukohta ja teisi päästeoperatsiooni korraldamiseks vajaminevaid üksikasju,“ märkis Suomalainen. Ta märkis, et piirivalvurid registreerivad igapäevaselt kõik alused ja seltskonnad, kes piiriveekogule lähevad. „Õhtuti kontrollime täiendavalt üle, kas kõik on ikka turvaliselt kaldas. Et see vahejuhtum leidis aset keskpäeva paiku, võinuks nad väga palju pikemaks ajaks järvele hulpima jääda. See oli elupäästev telefonikõne,“ ütles Suomalainen.

Ulatuslik päästeoperatsioon vältas ajaliselt umbes poolteist tundi ning sellesse olid kaasatud Mustvee, Varnja ja Vasknarva kordoni kaatripatrullid, Tartu politseipatrull ning lennusalga kopterimeeskond