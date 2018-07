Nägin uudistest, kuidas maja avamise päeval räägitil sellest, kuidas kohtunike ja prokuröride ühe katuse all olemine on pälvinud palju kriitikat, kuid asjaosalised ise selles midagi eriskummalist ei näinud.

Kahjuks koduks on see musta päikesega maja ainult kohtunikele ja prokuröridele. Advokaatidele näiteks sellist privileegi hommikukohvi juua koos kohtunikega pole antud. Nemad peavad oma büroo ise kuskilt muretsema.



Kujutage ette, et ma söön iga päev mõne kohtunikuga kõrvuti laua taga lõunat või näen teda koridoris mööda kõndimas. On ju loomulik, et ühes keskkonnas töötavad inimesed saavad lõpuks ikkagi sõpradeks või vähemasti headeks tuttavateks.

Minu meelest on vale, et prokurörid kohtunikega nii tihedalt külg külje kõrval ühes majas toimetavad. Sama olukord on ju ka tegelikult Tartu uues kohtumajas, kus kohtunikud ja prokurörid ühe katuse all tegutsevad.

Prokuröridel on üldse kohtuprotsessis väga palju privileege, mida näiteks advokaatidel ei ole. Lisaks sellele, et nad kohtunikega ühes majas töötavad, saavad nad näiteks tõendite korjamise eesmärgil luurata ka inimeste järgi (varjatud jälgimine). Advokaat ei saa taotleda kohtult telefonide pealtkuulamist selleks, et koguda tõendeid, AGA prokuröril on see hea võimalus olemas.

Eesti on niigi väike ja nagunii õpib enamik kohtunikke, prokuröre ja advokaate Tartu ülikoolis koos juurat. Panna nüüd nad veel ka ühte majja tegutsema, see on minu meelest riskantne.