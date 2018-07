Vaevalt jõudis suurpank teatada, et eestlane on lõpuks rikkaks saanud, kui haigekassa ja töötukassa juhid olid otsustanud: mis haigus ja töötus – eestlane väärib vaid parimat! Nimevahetuse eest vastavalt tervisekassaks ja töökassaks saab maksumaksja 865 000eurose arve, nende asutuste juhtidele jääb selle ettepaneku tõeks saamisel aga õnnis tunne, et nad muutsid midagi päriselt. „Tervisekassa ei toeta vähihaige kallist ravi“ kõlab kohe palju meeldivamalt, eks ole?

Piirile piirhind?

Kas riigipiiri väljaehitamist saab kavandada samamoodi nagu Araabia prints uut paleed – ilma eelarveta? Kavandada küll, aga ehitada vaevalt, nagu nähtub avalikkuse reaktsioonist plaanile kulutada kõrgtehnoloogilisele idapiirile 320 miljonit eurot. Hinnalae kehtestamisega pole kiiret. Ent aruteluks, millist piiri me tegelikult vajame, tuleb Euroopa uhkeimast piirist unistavad valitsusliikmed kõigepealt pilve pealt alla tuua.