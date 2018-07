Onu Bella hea sõber, diskor Meelis Michelson rääkis Vikerraadio saates "Aeg peatub", et Bella käitumine viimastel aastatel võis lähedaste jaoks kohati tunduda elupõletamisena, sest ta tahtis raskelt haigena võtta viimast.



"Eks ta tunnetas ühel hetkel täiesti reaalselt, et ega muud varianti ei ole, kui tuleb võtta maksimumi. Ta käis viimastel aastatel palju Londonis, Amsterdamis ja mujal kontsertidel. Kujutan ette, kui raske võis abikaasal tema kõrval olla, kui ta nägi, et Bellal on nii raske, aga ei saa millegagi aidata. Ka sõbrana oli tema kõrval vahepeal raske olla," rääkis Michelson. "Tööd tegi ta perfektse täpsusega. Kui tal oli Raadio 2 saate salvestus, siis ta tuli alati varem kohale ja kui jäi mõnikord hiljaks, siis vabandas ette ja taha sada korda. Ja ta üritas alati kõike läbi huumoriprisma võtta, et kuulajatel ka lõbus oleks."



90ndate esimesel poolel Bellaga koostööd teinud Merle Jääger meenutas, et eraelus oli Bella oli eraelus hoopis teistsugune, kui oli tema kuvand. "Eraelus kasvatas ta maitsetaimi ja kasse. Tegi väga head koduveini ja igasuguseid hoidseid. Aga samas oli ta kogu aeg ikka mõnusalt terav tüüp kihvti mõttelaadida. Lisaks tundus, et ta kunagi oma jaburate tegude pärast ei põdenud. See kõik oli taotluselik," rääkis Jääger.