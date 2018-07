Onu Bella lapsepõlvesõber ja bändikaaslane Tarmo Linnas rääkis Vikerraadio saates "Aeg peatub", et Bellal oli soov sel suvel uuesti lavale tuua punkbänd Onu Bella ja Öörahu, kuid raske haigus ei võimaldanud selle projektiga lõpuni minna.



"Kohtusime Bellaga möödunud suvel Toilas ja siis ta pakkus selle välja, sest sel aastal möödus bändi algusest 30 aastat. Aga kuna ta oli raskelt haige, siis ta ütles, et ei julgeks ise seda koormust võtta, aga käis välja idee, et teeme projekti Tädi Bella ja Öörahu. Meil olid isegi kandidaadid naistest, kes Bella rolli oleks endale võtnud," meenutas Linnas. "Aga selle aasta alguses läks tal tervis nii halvaks, et ta ütles, et ta ei jõua enam midagi teha. Samas on paljud julgustanud mind selle ideega jätkama, nii et mine tea."



Linnase sõnul ei paistnud Bella noorena sugugi musikaalsusega silma. Ta kirjutas Linnase punkbändile Punktiir laulutekste, kuid ise mikrofoni ette ei pürginud. 1988. aastal hakkas Linnas kokku panema uut bändi ning kuna lauljat polnud võtta, siis pöördus ta sõbra soovitusel Bella poole.



"Sõber ütles, et laulmisoskus pole üldse oluline. Igoril on lihtsalt hea imago. Alustasime proovitegemist Punktiiri omaaegsest loost "Pommija", mille teksti oli Igor ise kirjutanud. Esimene proov oli väga raske, sest tal polnud rütmitajuga ka kõik korras. Leidsin kuskilt haamri ja tagusin vastu lauda rütmi, et Igor saaks kuidagi sellele pihta," muigas Linnas ja lisas, et kui Öörahu nime mõtles välja bändi trummar Tambet, siis Onu Bella ristiemaks võib pidada Igor Maasiku vennatütart, kes teda lapsena nii oli kutsunud.



Kuula saate 8. minutist laulu "Pommija", millega 1988. aastal algas Onu Bella lauljakarjäär!