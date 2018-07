Onu Bella mänedžer Aarne Valmis rääkis Vikerraadio saates "Aeg peatub", et Bella soolokarjäär jäi 90ndatel sellepärast lühikeseks, et ta tahtis pidevalt uusi asju proovida.



"Ta ei olnud selline, kes oleks 40 aastat sama laulu laulnud. Ta lihtsalt ei suutnud," meenutas Valmis ja tõi välja, et nende koostöö jäi soiku 1995. aasta Riigikogu valimiste eel, kui Bella üritas minna poliitikasse. "Ma ei saanudki lõpuni aru, kas ta mõtles seda tõsiselt või tegi nalja." Onu Bella ehk Igor Maasik sai Jaanus Raidali Tuleviku Eesti Erakonna kandidaadina valimistel 281 häält ja parlamenti ei pääsenud. Nagu ka ükski teine Tuleviku Eesti kandidaat.



90ndate keskpaigas alustas Bella raadiosaadete tegemist, millega ta tänu Raadio 2 erinevatele sarjadele tegeles elu lõpuni. Bella raadiomehe karjäär algas aga ülipopulaarses Tartu Raadios, kust on tuule tiibadesse saanud mitmed praegu tegutsevad raadioajakirjanikud.



Tartu Raadios Bella kolleegina töötanud helitehnik ja diskor Meelis Michelson meenutas, et esialgu valitses toimetuses Bella vastu skepsis. "Tegelikult oli tema nägemus raadiotööst väga erinev sellest, mida ta tegi lavalaudadel. Ta pakkus välja projekti "Faasinihe", kus ta suhtles tuntud inimestega omases huumorivõtmes."



Kuula saate 40. minutist rariteetset lõiku saatest "Faasinihe", kus Bella intervjueerib pahurat Jõuluvana mängivat Peeter Volkonskit!