Näitleja Merle Jääger meenutas Vikerraadio muusikasaates "Aeg peatub", et tema loominguline koostöö Onu Bellaga algas Vanemuise teatris, kus nii tema kui Bella tegid kaasa Linnar Priimäe lavastatud "Salomés". Skandaalseim ühine ettevõtmine oli esinemine 1993. aasta Rock Summeril, kus Jääger oli laval ihualasti.



"Eks sai mingeid ühiseid pidusid peetud ja selle käigus vormus pakkumine, et kas sa ei tahaks lavale tulla. Ütlesin, et davai, tulen! Sain ikka Rock Summeri backstage'is olla!" naeris Merca. "Tegelikult oli distants publiku ja lava vahel nii suur, et oleksin võinud südamerahuga seal roosas trikoos ka ringi kepselda ja poleks mingit vahet olnud, aga kuulda, et see oli ikka publikut šokeerinud ka."



Produtsent Aarne Valmis meenutas, et esinemise kontseptsioon seisnes selles, et avaloo alal tulevad lavale kaks alasti näitsikut, kes kontserti edenedes endale riideid selga panevad. "Soome helitehnikud muidugi ehmatasid end alustuseks täiesti surnuks, et kui see kava juba niimoodi algab, siis millega ta veel lõpeb?!"



Valmis tõi välja, et Merca oli erakordselt koostööaldis. Ühe noortesaate jaoks valmis Tartu botaanikaaias video loost "Onu Bella paradiis", kus Bella ja Merca olid ihualasti. "Me olime enne seda videot teinud Maaja eelkäija Maarja tarbeks väga ilusa kunstipärase aktisessiooni. Laenasin veel Vanemuisest peaaegu kannini blondi paruka ja Tarmeko suveaias sai öösel seda pildistatud. Ilmselt sealt selle Bella paradiisi idee tekkiski."



Merle Jääger tegi Bellaga veel koostööd. Ta kirjutas stsenaariumi ja laulutekstid lastelavastusele "Onu Bella klounimuusikal", millega Bella mööda Eestimaad tuuritas. Klounimuusikalis oli laval ka produtsent Aarne Valmis, kes mängis krahv Draculat.



Kuula saate 35. minutist, kuidas kõlas Aarne Valmise lauluhääl "Onu Bella klounimuusikalis"!