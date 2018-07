Telenägu, moeekspert, poliitik ja harrastusnäitleja Hannes Võrno kutsus eelmisel nädalal saatesse MMSi entusiasti Janika Veski, kelle väitel olla MMS sama ohutu kui merevesi.

Sellele järgnes mõistagi pahameeletorm, kuid Võrno astus sammu veelgi kaugemale. Ta proovis ka ise MMSi ja nagu ta kirjutas enda ajaveebis, siis hakkas tal isegi parem.

"MMS-i proovisin ma küll ära ja elan. Ütleksin isegi, et tunnen end justkui palju paremini. Mine tea, see võib olla ka lihtsalt õnnetunne, et olen kõigi seda mitte oodanud ja soovinud inimeste kiuste, oma saatega eetris ning saan teha seda mida ma tahan," kirjutas Võrno.

Samal ajal kiitleb Võrno, et MMSi-daami saatelõik on tema saateajaloo kõige populaarsem, mida jagatud tuhandeid kordi ja MMSi-Veski telefon on lausa punane.

Õhtuleht soovib Võrnole edu - väikeste sammudega paremuse poole!