Neljapäeval teatas Briti meedia, et politsei on tuvastanud inimesed, keda kahtlustatakse Skripalide mürgitamiskatses. CNN-iga kõnelnud allika väitel on kõnesolevad kaks inimest põgenenud Venemaale.

Väljaande andmeil lahkusid kahtlusalused Suurbritanniast vahetult pärast mürgitamiskatset.

Allika sõnul jõuti nende lahkumisele jälile tänu Venemaale saadetud kodeeritud sõnumile, mida oli märganud aga Küprosel paiknev Briti sõjaväebaasi signaalluure.