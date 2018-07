10. septembril esineb Tallinnas maailmamuusikat esitav Simrit. Simrit on Kreekast pärit lauljatar, kes kasvas üles ja elab Ameerikas. Simritilt on ilmunud kuus plaati. Tema esimene plaat ilmus 2010. aastal. 2015. aasta plaat „From The Ancient Storm“ läks Billboardi new age tabelis kolmandale kohale ja Yoga Journal valis selle aasta kümne parema joogaplaadi hulka. Simriti viimane stuudioplaat pärineb 2016. aastast.

Kui oluline osa on mantratel teie elus ja mida on võimalik nendega parandada?

Mantrad on meelelained või meeleprojektsioonid. Kui me neid kuuleme, neid lausume või neid laulame, aitavad need meie meelel laieneda, et me saaks ennast tunda tervemana, selgemana ja olla rohkem rahul. Need aitavad eemaldada illusioonid, mis meid enam ei teeni, kuid hoiavad kinni vanades mustrites. Ma isiklikult kasutan mantraid iga päev, kuna need aitavad mul tunda selgust ja headust.

Kuidas anda inimestele edasi puhtaid tundeid ja nii, et neist ka kasu oleks?

Me saame edastada puhtust siirusega. Üksteise vastu siiras olemine on suurim kingitus. Selleks, et olla siiras ja puhas, peame kõigepealt leidma midagi, mis aitab meil meelt puhastada. Sel põhjusel praktiseerin mina kundalini joogat.

Kuidas on teie lapsepõlv mõjutanud seda, millega te praegu tegelete?

Lapsepõlvest on mul palju mõjutusi minu stiilile ja kunstile ja ka elule üldiselt. Lapsepõlv mõjutab kõiki inimesi. Minu lapsepõlve mõjutas Bütsantsi ja Kreeka kultuur. Seega kumab see päris kindlasti läbi minu muusikast ja stiilist. Ma armastan müstilist kunsti. Mulle meeldib kahelda asjades ja venitada piire seal, kus mina ja teised arvavad, et see on võimalik.

Kuidas elada elu nii, et oleks võimalik saavutada täielik õnn? On see üldse võimalik?

Ma arvan, et kõik on võimalik. Minu jaoks on õnn rahulolu. Jah, ma arvan, et on võimalik tunda tõelist rahulolu, kui on mingi tegevus, mis selles aitab. Meditatsioon näiteks on suurepärane. Mulle tundub ka, et liiga paljud arvavad, et nad peavad õnne otsima kuskilt endast väljaspoolt. Tõeline õnn tuleb seest ja see, kuidas keegi selleni jõuab, on tema otsustada.

Kuidas on seotud vaimsus ja füüsiline keha? Mida saab vaimsel tasandil teha, et hoida keha tervena?

Need on vastastikku seotud. Keha ja selle koed on meele aluspind. See, mida me teeme meelega, mõjutab keha ja see, mida teeme kehaga, mõjutab meelt. Sellepärast ma söön, kuulan ja teen asju, mis mind inspireerivad.

Mantralaulik Simrit

Kuidas igapäevaelus naise, ema ja sõbrana endaks jääda?

Ma pean tõesti enda jaoks aega võtma, et enda eest hoolt kanda ja tegeleda mõne meditatsioonipraktikaga ja oma muusikaga. See aitab mul keskenduda, säilitada tasakaalu ja olla õnnelik.

Mis juhtub inimesega, kui tal kaob võimalus kuskile kuuluda ja midagi luua?

Mu õpetaja ütles, et kui inimene sureb, siis see tähendab, et tema loomisvõime peatus. Kui inimene kaotab võime midagi luua, siis ta sureb. Inimesed saavad ALATI luua nii kaua, kui nad on elus.

Mida saab teha igaüks, et maailm oleks päriselt parem paik?

Olla parem inimene. Kui olla enda ja teiste vastu lahkem, teeb see maailmast parema koha. Tuleb olla lahke ja kaastundlik. See pole alati lihtne, kuid see on vajalik.

Millised on tähtsaimad põhimõtted, mida teie elus järgite ja on see vajalik?

Minu tähtsaim põhimõte: ma annan parima, et kohelda inimesi, loomi ja elu nii, nagu ma tahan, et mind koheldakse. Ma pean seda tegema, kui tahan õnnelik olla.

Palun andke inimestele paar nippi/nõuannet, kuidas olla iga päev natuke parem inimene nii enda kui ka teiste suhtes.