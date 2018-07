Meeleoluka elustiilifestivali Surfilaager esimene päev pakkus külastajatele nii kuuma Eestimaa suve kui vähemalt sama kuuma ja uhket Brasiilia trummishow'd. Öö saabus kunsti, spordi ja Jamaica soojade rütmide saatel.

Legendaarsete Bashmentide korraldaja ja dj Tarrvi Laamann selgitas, miks oli kahekümnendat juubelit tähistava Surfilaagri esimene päev reggae-muusika hõnguline. "Reggae-muusika on inimese muusika, see pole numbriline või tehislik, sel on eriline energia. Inimese eksisteerimise osa ei ole vaid rütm, meil on meeleolud ja vibe’id ning tahtsime seda edasi anda ka Surfilaagris."

Surfilaagri teisel päeval on oodata erinevaid sportlikke võistluseid, loenguid ja esinevad sellised eestimaised lemmikud Metsakutsu, Gram of Fun, Sibyl Vane, GüütteÖÖ.