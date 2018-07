Bossi jutule tuleb ennast üleslöönud kaunitar.

"Ma lugesin ajalehest, et te vajate sekretäri."

"Täiesti õige," vastb boss. "kuid lubage kõigepealt küsida, kas te tunnete asjaajamist, arvutit või masinakirja?"

"Kahjuks ei oska ma seda, teist ega kolmandat," vastab nätsu nätsutav piiga.

"Siis pole meil teile mingit tööd pakkuda."

"Aga mul on siiski üks hea omadus..."

"Ja milline see oleks?"

"Ma ei jää rasedaks."

"Siis olete tööle vormistatud."