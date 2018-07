"Kuuuurija" poole pöördunud kodanik kurdab, et Tallinnas tegutsev põgenemistuba ei maksnud talle sissemaksuks kulunud 20 eurot tagasi hoolimata sellest, et ta loobus teenusest.

"Kohapeal selgus, et kaardiga ei ole võimalik maksta, pakkusime siis, et arveldame sularahas. Klienditeenindajal puudus tagastusraha. Soovisime teenusest loobuda, aga olime teinud 20 eurose ülekande, mis on justkui ettemaks, mis on vajalik enne broneeringu tegemist, seda ei oldud nõus meile tagastama,” räägib anonüümseks jääda soovinud kodanik.

Kuuuurija küsis kommentaari ka põgenemistoa käest. “Veebilehel on kirjas, et tasumine on sularahas. Kliendil polnud sularaha kaasas. 20 eurot tagastatakse, kui broneeringuni on vähemalt 24 h,” ütleb napisõnaliselt No Exit Escape Roomi esindaja.

