Jätkan eelmise postituse lainel, kuna Rumi ilma rinnata magama jäämise õpetus on täies hoos. Peale seda kui olin nädal aega koos Rumiga tema võrekas maganud ja veel nädal lisaks teda ise käinud öösiti paitamas ja rahustamas, andsin Rumi magamapanemise ülesande üle Jannole.

Kui ma enne arvasin, et pigem ikka proovin ise Rumi rahustada, siis peale paari päeva mõistsin, et see soovitus, et laske isadel seda teha, on ikka päris hea. Vähe sellest, et juba paar päeva peale Janno-nädala algust hakkas Rumi ärkama vaid korra või kaks öösel, jäi ta eile ka täiesti ilma meieta magama. Kuna ta niisama lälises ja itsitas oma voodis, siis tuli Janno meie magamistuppa ja peagi kostus Rumi toast vaikus. Janno hiilis vaatama ja Rumi magas õndsat und.



See kõik aga viis selleni, et sain esimest korda (kui välja arvata mu impulsiivne Pariisi-reis, millest rääkisin aprilli blogis) minna õhtul välja – sugulase tüdrukuteõhtule. Ma ei ole liiga paljudel tüdrukuteõhtutel küll käinud, aga see oli kuidagi eriliselt tore ja armas õhtu. Hilisemal analüüsimisel sain aru, et põhjuseid oli palju, aga suurem osa nendest olid seotud sellega, et ammu juba ei ole elu parim õhtu võrdväärses seoses enda pildituks joomisega. Ja avastasingi ennast seltskonnas, kus ka teistel oli pigem eesmärgiks juttu rääkida, eneseiroonilist nalja visata ja tulevase pruudi tuju üleval hoida.



Ma ei kavatsegi selle õhtu detailidesse laskuda, kuna see ei olnud minu õhtu, seega ei ole see ka minu jagada. Aga ometigi tahaksin ma rääkida kahest leiust, mis mind tõeliselt vaimustasid ja kuhu soovitaksin ka teistel täiega minna.



Esimene koht, kus veetsime pikalt aega, oli pood nimega Ulakas Kaunitar. Nad korraldavad lausa spetsiaalseid loenguid tüdrukuteõhtutele (ja ka paaridele, nagu ma hiljem avastasin) ja loengupidaja Kadi oli lihtsalt nii sümpaatne, et ainuüksi tema pärast tahaksin sinna uuesti minna. Nii naljakas ja hea jutuga tüdruk, et pidin pikali kukkuma. Tegelikult ei oota tavaliselt erootika poodi sisse astudes sellist cool'i õhkonda. Just nimelt cool'i. Kogu sellest poest õhkus lahedust, mugavust ja kaasaegsust.

Kõige rohkem nalja pakkuski mulle see, et minu mälestus erootikapoest on umbes 15 aasta tagune, siis nägid need naiste mänguasjad välja nagu duubeldatud versioon reaalsusest. Nüüd nägidki need sõbrakesed välja nagu mänguasjad. Teadjamad teadsid rääkida, et liiga värvilisi osta ei tasu, kuna need kipuvad ära kaduma ja siis hiljem laste mänguasjakastist välja ilmuma. Igatahes, mine ja vaata see pood üle.



Teine avastus oli koht nimega Parrot MiniBar. Ma ei oleks vist ise iialgi tulnud selle peale, et sinna minna. Ma luban teil seda minna ise avastana, kuna see tõesti on seda väärt. Vihjeks ütlen, et seal süüakse pintsettidega, niisama ennast täis tankima sinna ei ole mõtet minna ja lõpetaksin Kadi sõnadega, mida ta ütles meile ühte Ulaka Kaunitari maiustust tutvustades: "Pidu sinu suus!".