Skandinaavia suurim telekomikontsern Telia ostab Bonnieri kontsernilt Bonnier Broadcastingu, millele kuuluvad soomlaste MTV3, rootslaste TV4 ja CMore.

Yle andmetel on tehingu hind 9,2 miljardit rootsi krooni ehk 888 miljonit eurot, kirjutab ERRi uudisportaal. Läbirääkimised Telia ja Bonnieri kontserni vahel toimusid juba eelmise aasta sügisest. Tehingu peavad heaks kiirma veel konkurentsiametikud.

Eestist kuulub Telia Company AB-le Telia Eesti AS, Bonnieri kontsernile kuulub ajaleht Äripäev.

See on Teliale sel nädalal juba teine ost, kirjutab Ärileht. Teisipäeval teatas Telia, et ostab Norra konkurendi TDC.