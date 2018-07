Reede hommik tervitas Eestimaalasi eelnevatest päevadest veidi jahedama ilma ja vihmasabinatega. Saabuval nädalavahetusel tasub käeulatuses hoida nii vihmavari kui päikesekreem, sest temperatuurid on jätkuvalt südasuvised, kuid arvestama peab ka vihmahoogudega.

Riigi ilmateenistus lubab laupäevaks muutliku pilvisusega ilma. Mitmel pool sajab hoovihma, on äikeseoht. Puhub läänekaare tuul 2-7 m/s, äikese ajal on tugevamaid tuulepuhanguid. Õhutemperatuur on 21..27°C.

Laupäev (ilmateenistus.ee)

Ilmaportaali windy.com kinnitab eestlaste prognoosi. Nende andmetel sajab peamiselt Kesk- ja Ida-Eestis ning võib olla äikest. ning temperatuurid jäävad 22°C ja 26°C vahele.