Õhtulehe poole pöördus lugeja, kelle sõnul ei ole sellel aastal Pärnu rannas näha olnud kastiga ringi käivaid jäätiselapsi. Kas tegu on vähese huviga laste seas või on selle taga midagi muud?

„Premial on Pärnu rannas kolm enda müügiputkat ja promenaadil kaks vahendajat. Jäätiselastele on tööd pakkunud alati vahendusettevõtte. Meie enda poolt ei olegi tegelikult olnud jäätiselapsi,“ selgitab Premia turundusspetsialist Triinu Talviste.

Talviste sõnul võib üheks jäätiselaste puudumise põhjuseks olla see, et tänavune suvi on olnud küllaltki ebastabiilne. „See pole lihtsalt ära tasunud. Laste puhul on ka see probleem, et nad võivad päevas neli tundi töötada.“

Talviste lisab, et Premia võtab ka ise plaani tulevikus lastele tööd pakkuda. „Kuid praegusel hetkel on see ainult eesmärk, asi ei ole veel päris kindel.“