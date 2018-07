Kadrioru pargi- ja lossikompleks saab 300 aastaseks. Pühapäeval tähistatakse seda suure peoga.



Kell 12.00 toimub päeva ametlike juubelipidustuste avatseremoonia Kadrioru lossi ees. Alates 12.30 kuni 16.00 toimuvad Kadrioru pargis ja Kadrioru muuseumites Lossiaiamängud. Aset leiavad mängulised ja loomingulised tegevused lastele ja täiskasvanutele, mille käigus on võimalik tutvuda erinevate ametimeestega, kes Kadrioru algusaegadel pargis töötasid. Peeter I majas on võimalik teada saada, millised olid tema sada ametit. Kadrioru kunstimuuseumis ja selles ees on võimalik näha „Aednikku“, „Käskjalga“ ja „Tantsuõpetajat” ning Mikkeli muuseumi hoovis on võimalik näiteks tuttavaks saada „Köögiabilisega“.



Lossiaiamängude raames saab külastada ka Presidendi Kantselei roosiaeda ja majakat. Roosiaia külastustele saab registreerida Kadrioru lossi ees infopunktis. Eestikeelsed ekskursioonid toimuvad 12.30, 13.30 ja 14.30. Venekeelsed ekskursioonid toimuvad 13.00, 14.00 ja 15.00.



Päeva tippsündmuseks on Kadriorg 300 galakontsert algusega kell 16.00 Kadrioru kontserdiväljakul.



Lavale tulevad Üle-eestiline Noorte Sümfooniaorkester ja dirigent Jüri-Ruut Kangur. Õhtu solistid on Elina Nechayeva, Kalle Sepp, Andreas Lend ja Grigory Chernetsov (Peterburi).

Kaheosalisel galakontserdil saab kuulda muusikalist lõiget läbi ajaloo, kus tulevad esitamisele teosed meistritelt nagu: Händel, Tšaikovski, Rimski-Korsakov, Eller, Strauss, Valgre, Ehala, ja paljud teised. Kaasa teevad ka Ajaloolise tantsuteatri Petit Trianon tantsijad Peterburist.

Vilde muuseumi ees rohelisel aasal kell 12.00 kuni 16.00 on võimalik osa saada Slobodaa turust ja muusikat mängib turuelu kõrvale Zlatõje Gorõ.