Riigi Infosüsteemide Ameti turvaintsidentide käsitlemise osakond CERT Eesti hoiatab oma Twitteri leheküljel, et on sagenenud väljapressimiskirjade saatmine.

"On sagenenud väljapressimiskirjad, ähvardatakse, et kasutaja arvuti on nakatunud pahavaraga ning kurjategijal on teada ohvri parool ja kasutajanimi. Tegemist on varajasemalt lekkinud kasutajaandmetega ning pahavaraga nakatumist toimunud ei ole. Soovitame uuendada kasutajaandmed," teatab CERT Eesti oma postituses.