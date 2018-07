Tänavustel Eesti Muusikaauhindadel aasta bändiks valitud Trad.Attack! avaldas tuliuue singli "Lell´o".

On tõsiasi, et värske lugu ei paikne ühelgi Trad.Attack!’i kauamängival. "See on täiesti uus lugu, mis andis stardi meie uue plaadi protsessile, mis saab praeguste plaanide kohaselt valmis 2019. aasta sügisel", räägib Sandra Vabarna.

"Lell´o" on Setomaalt pärit rahvalaul, mis jõudis bändini ehedal viisil. "Minu ema laulis seda kunagi minu õele ning tema omakorda minule, täpselt nii traditsiooniliselt see juhtuski", kirjeldab algmaterjali saamist bändi kitarrist Jalmar Vabarna. "See tavapäraselt lastele lauldud pala võlus kohe oma rütmiga ning andis impulsi teha midagi tantsulist", lisas Vabarna.