Miley Cyruse ja Liam Hemsworthi fännid pidid kurvastama, kui äsja ilmus uudis, et paarike on otsustanud taas lahku minna. E! News aga kirjutab, et tegelikult pole lahkuminekukülakatel mingit tõepõhja.

Allikad räägivad E! Newsile, et Liam ja Miley on vägagi koos ja püüavad oma suhet lihtsalt pisut privaatsemana hoida. "Nad on hiljuti palju aega veetnud Nashville's ja käinud Malibus perega aega veetmas." Liam ja Miley olevat oma suhtega praegu väga heas kohas.

Väidetava lahkumineku põhjuseks olnud laste saamine - 28aastane Liam tahtvat pisiperet, kuid 25aastane Miley polevat selleks veel valmis.