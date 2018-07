Peeter avaldas saates, et tal ei ole kunagi olnud tunnet, et teda on erilise andega õnnistatud, et temast just näitleja peaks saama. Küll arvas mees, et sisemine tahe on see, mis asju liigutama paneb. "Tunnustus üldse tuleb väljastpoolt. Sa võid pretendeerida ja soovida mida tahes. Mina olen lihtsalt teinud seda, mida olen teinud. Vahest on see rohkem õnnestunud, vahest mitte. Aga üldiselt olen ma nautinud. Mida aeg edasi läheb, seda rohkem on mul hea meel selle üle, et on inimesi, kellele minu tegemised korda on läinud. See on väga suur asi," sõnas näitleja.

Peeter rääkis, et tänavune suvi on möödunud rahulikult ja suvesoe on kontidele vaid rõõmu toonud. "Siis on palju parem kuidagi olla. Kui temperatuurid lähevad väga kõrgeks, siis pikapeale hakkab see roiutama," tunnistas näitleja. "Kui sul ei ole otseseid töökohustusi, siis soojas on ikka parem, kui külmas."

Saatejuht Bert Järvet avaldas arvamust, et nii mõnigi teatrihuviline noor on lavaka ukse taha läinud just Peeter Oja eeskujul ning uuris, kas sellise kaliibriga näitleja nagu Peeter Oja peab tänasel päeval ka katsete ukse taha minema.

"Eestis jah, võibolla ei pea. Aga tänapäeval on paljud asjad tihtilugu rahvusvahelised. Seal võibolla tõesti vaja käia casting'utel. Aga see on selge, et Eesti on väike, inimesi teatakse. Antud juhul, režissööril, kes teeb siis filmi või lavastajal, kes teeb etendust on oma visioon silme ees, mille järgi ta teeb pakkumise."

Kui kerge on komöödianäitlejana tuntud mehel tõsisemaid rolle püüda? "Ma läksin teatrikooli ikka teiste eesmärkidega ja need soovid olid teised - mitte, et minust saaks komöödianäitleja. Mind huvitas draama," tunnistas Oja saates. "Aga samas, huumor on mulle alati meeldinud. Nii, et mul ei ole midagi selle vastu. Seda võin aga öelda, et teatrikooli ei läinud ma puhtalt edevuse pärast."

"Mind huvitasid teistsugused asjad, mis näitleja loominguga kaasas käivad." Peeter arvab, et komöödianäitlejaks kujunemine oli seotud sellega, et pärast kolme aastat teatris, hakkas ta vabakutseliseks ning sellel perioodil hakkas pakkumisi tulema just komöödiažanris.

Kirjutas kaheksakümnendatel muusikat

Saates selgus ka, et Peeter on lapsepõlves laulnud poistekooris ning lavaka ajal sai tehtud Manana Estios Primi-Futu Bändi, mille repertuaarist tuntuim laul on "Today I Kiss You".

"Neid lugusid oli meil 4 või 5," ei suutnud Peeter meenutada. Lood sai monovariandis ETV stuudios salvestatud, aga lint on kaduma läinud.

Lisaks Peetrile kuulusid bändi Hardi Volmer, Villu Veski ja Olavi Kõrve. "Meil oli mitu kontserti. Nende seas oli Epp-Maria Kokamäe näituse avamine Pärnu teatris, mis oli väga tore. Nende viie-kuue looga saime täitsa hakkama." Bändi laulud kirjutas Oja. "Villu aranžeeris neid."

"Pilli ma ei oska mängida, aga häält olen siin-seal, ka teatrilaval. kasutanud," rääkis Oja, nimetades end muusikasõbraks. Üheks oma lemmikmuusikuks nimetab Peeter Ameerika džässlauljat Dee Dee Bridgewater´it.

"Minu jaoks on igasuguse muusika, sõltumata stiilist, esmatähtis osa see, et ta mulle midagi ütleb ja midagi teeb."

Väga oluliseks peab Peeter igasuguse kunsti puhul siirust. "Kui seal on midagi võltsi või mingisugust pretendeerimist, kalkuleeritust, siis see võib müüa teatud kohas, aga jäävuse elementi ei ole tal sees."

Peeter Oja leiab, et teatris ei ole midagi halba, kui suvel tehaksegi kergemat meelelahutuslikku etendust. "Oluline on see, kui hästi seda tehakse."