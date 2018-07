Restoranist NOA sai 13 inimest salmonelloosinakkuse. Restorani peakokk ja üks omanikest Tõnis Siigur kinnitas ERRi saates "Ringvaade suvel", et kõik proovid on võetud ning restorani ei avata uuesti enne, kui on kindel, et nakkusohtu enam pole.

Siiguri sõnul hospitaliseeriti nakkuse tõttu kolm inimest, kellest kaks peaks olema juba kodusel ravil. Kõik hospitaliseeritud olid restorani kliendid, kuid haigestunute hulgas on ka töötajaid.

Kindlat vastust, kuidas nakkus restorani jõudis, Siigur veel anda ei oska. Nakatunud kliendid sõid böffi, milles on toores veiseliha ja toores muna, seega levis salmonelloos tõenäoliselt just selle kaudu. Kuidas bakter restorani jõudis, pole aga veel teada. "Ta ei arene mul kuskil kööginurgas. Salmonelloos võib jõuda meile munade, veiseliha või nakatunud inimese kaudu, kes kannab seda bakterit edasi," selgitas Siigur ja lisas, et toiduainetelt ja veest on kõik proovid võetud, samuti läbivad kõik töötajad arstliku kontrolli. Vastuse, kuidas bakter kööki jõudis, saab siis, kui kõigi proovide vastused on tulnud.