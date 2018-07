Mõni aeg tagasi vaid pärast kuuajalist käimist palus popstaar Justin Bieber oma kallima Hailey Baldwini kätt. Allikas räägib väljaandele ET, et paarike soovib väikest pulma.

"Justin plaanis juba mitu nädalat enne kihlumist Hailey kätt paluda ja nüüd hingab ta kergendatult, sest see raskus on tema õlgadelt läinud. Nad naudivad värskelt kihlunute aega," sõnab allikas.

Väidetavalt kaaluvad noored abiellumiseks kaht kohta – Ameerikat ja Justini kodumaad Kanadat. Kindlasti ei plaani nad aga pidada väga ekstravagantset pulma.

"Justin ja Hailey on sõpradele rääkinud, et tahavad väiksemat pulma, ei midagi üle võlli, lähedaste sõprade ja pere ringis. Nad on arutanud, kas peaksid abielluma Kanadas või kuskil Ameerikas. Nad on mõelnud ka mõlemas kohas abiellumise peale, kuid pulma planeerimine on alles algusjärgus. Nad püüavad enne pulmaplaneerimisse sukeldumist nautida kihlatud olemist," räägib paarile lähedalseisev isik.