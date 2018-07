“Mul on mere ees piisavalt suur aukartus, et mitte minna sealt ekstreemsusi otsima,” räägib väikelaevajuhi pabereid omav endine peaminister Taavi Rõivas Kroonikale.

“Olen sõitnud peamiselt Eesti rannikuvetes, sealhulgas näiteks Tallinnast Pranglile ning Saaremaa ja Vilsandi vahet. See viimane on marsruut, mida ühegi õpiku järgi selgeks ei saa ja seni olen seda läbinud üksnes kogenud kohalike valvsa silma all,” paljastab Rõivas.

Rõivas ütleb, et on seda meelt, et baasteadmised peavad olema ka kõiksugu nutiseadmete ja GPSide ajastul. “Nagu meile kursustel öeldi – meri lubasid ei küsi, merel loevad oskused.”

