“Tuuribussis on kirjutama reegel, et kangemat häda selle WC-s ei tehta. Leidsin tee pealt ühe kena kohviku, lubasin sealt kohvi osta ja suundusin tualetti,” meenutab värskes Kroonikas ansambli Metstaöll laulja Markus Teeäär, kuidas kord Kanadas esinemas käies ta ohtlikku olukorda sattus.

Olen mina WC-s üliõnnelik, kui järsku näen silmanurgast, et kapi alt roomab välja pihu suurune mürgiämblik, kelle kohta olin kunagi lugenud,” räägib ta.

“Šokk oli nii suur, et ma ei käinud peale seda kolm päeva WC-s. Hiljem ütles üks kohalik, et mul vedas – see oli mürgine ämblik ja et Ameerikas maksab haiglapäev 9000 dollarit.”

