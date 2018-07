Hooldekodud kurdavad, et kliendid tarvitavad alkoholi ja muutuvad siis vägivaldseks.

Viimase viie aasta jooksul on hooldekodudes toimunud kaks tapmist.

Hooldekodude elanikkond muutub üha nooremaks ja nende seas on ka alla 40aastaseid kliente.

Pootsi hooldekodu direktori Enda Väli sõnul hooldekodudes ikka juhtub, sest eakad tulevad üle Eesti erisugustest kodudest ning kokku pannakse üksteisele täiesti võõrad inimesed. Ka on palju lapsi, kes eakatele valetavad, et viime su haiglasse, ehkki tegelik sihtkoht on hooldekodu.

