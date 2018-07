Kadrioru park tähistab tänavu 300. sünnipäeva ja sel puhul toimetavad kaamerate ja mikrofonidega Kadriorus kaks korüfeed korraga – Jaak Lõhmus nokitseb juba aasta otsa filmi kallal Kadriorust, selle pidulik esilinastus toimub septembris, kuid esimese koore vaatajahuvi näol näikse riisuvat hoopis Vahur Kersna, vahendab Kroonika.

“Jah, ma tean, et Lõhmusel on kümme korda rohkem aega ning ilmselt ka kümme korda suurem eelarve. See andis meile põhjuse pingutada, et meie tulemus oleks vähem kui kümme korda viletsam. Aga – kes ees, see, mees, kes taga, see kassi saba,” muigab Kersna, kes teeb Kadriorust teleseriaali.

