Tänavuse Eurovisioni põhiteema oli Eesti jaoks see, kas riik (või laulja) leiavad 65 000 eurot, et eurolaval saaks lahti rulluda samasugune vaatemäng, nagu “Eesti laulu” finaalis. Nüüd on ka selge, kes maksis Elina Nechayeva lavasõu eest, vahendab Kroonika.

Rahaliselt toetasid esitust ärimees Aivo Pärna sõbrad-tuttavad. “Tänapäeval on ilusad ka väga andekad ja Elina oli situatsioonis, kus pidi leidma ise raha valgus-show jaoks. Kui ma Elina õpetajalt ja mentorilt Eda Zahharovalt probleemist kuulsin, hakkasin oma pururikkaid sõpru läbi helistama,” kinnitab Aivo Pärn.

Toetajate hulgas oli ka Marcel Vihman.

