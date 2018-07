Sotsiaalmeedias levib postitus, kus ettevõte nimetab neile kirja saatnud inimest persekukkunud jalgpalluriks ning soovitab tal oma küsimusega persse minna, kui ta just andmekaitse inspektsioonist pole.

Praeguseks Facebookist juba kaugemalegi levinud postituses on pildid kahest meilist. Esimese autoriks on inimene, kes sai veebilehe firmastvabaks.net kaudu eestikeelse spämmikirja, mille juures oli küll link, mis peaks võimaldama kirjadest loobuda, kuid see ei töötanud.

Andmekaitse inspektsioonist vastati kirja saajale hiljuti, et esmalt peaks inimene sellisel juhul ise ettevõtte poole pöörduma ning uurima, millistel alustel tema isikuandmeid töödeldakse, kuidas need hangiti ja milliseid turvameetmeid nende kaitsmiseks rakendatakse. Viisakale kirjale sai pöörduja aga väga ebaviisaka vastuse (kirjapilt muutmata).