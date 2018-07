Neljapäeval astus Tartu lauluvalal üles maailmakuulus Norra ansambel A-ha.

Üle viieteistkümne aasta taas Eestit väisanud muusikud esitasid välikontserdi raames bändi loomingu paremikku - alates ansambli esimesest üleilmsest hitist "Take On Me" kuni lugudeni viimatiselt stuudioalbumilt "Cast in Steel". Erikülalisena astus laval üles Lenna.