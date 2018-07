Haigekassa ja töötukassa leiavad, et nende praegused nimed ei kajasta selgelt asutuste põhisisu ja tegevusala ning need tuleks järgmisel aastal muuta. Kuna nimevahetusele on plaanis kulutada suisa 865 000 eurot, siis on see üüratu summa tekitanud nördimust nii üldsuses kui ka mitmetes poliitikutes.