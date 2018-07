Töötukassa juhatuse esimees Meelis Paavel ütles, et asutus peaks nime muutma töökassaks, kuna inimesed ei soovi end seostada töötusega.

Töötukassa nime muutmise hind on eeldatavasti 665 000 eurot, vahendas ERRi uudisteportaal. Paavel selgitas "Aktuaalsele kaamerale" antud intervjuus, et suurem osa sellest rahast kulub asutuse kättesaadavust tagavate viitade, siltide ja ka infosüsteemide väljavahetamisele.

"Midagi pole teha, inimestes on tõrge tekkimas, inimesed ei taha ennast siduda töötusega. Ja kui me innustame töötavaid inimesi õppima, enda oskusi arendama või kutsume neid karjäärinõustamisele, siis tajume selgelt, et tegelikult, midagi ei ole teha, see nime esimene pool, mis meil on, paraku peletab inimesi," põhjendas Paavel nimevahetuse soovi.

Vaata intervjuud "Aktuaalse kaamera" videost!